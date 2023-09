8° FERRARA FILM FESTIVAL: sabato 23 settembre i vincitori dei Golden Dragon Awards

È stata una settimana davvero scintillante, quella appena trascorsa a Ferrara. Sul red carpet allestito in Piazza Trento e Trieste davanti al Teatro Nuovo, sede dell’ottavo Ferrara Film Festival, hanno sfilato alcuni tra i volti più conosciuti del cinema italiano e internazionale. Da Giancarlo Giannini, che ha ricevuto il Dragone d’Oro alla Carriera, a Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Edoardo Leo, Manuela Arcuri, Lucrezia Lante della Rovere, Stefano Fresi e Jane Alexander.

Ora l’attenzione è tutta rivolta ai vincitori, che verranno svelati nel corso della serata in programma per sabato 23 settembre. Già dal pomeriggio si susseguiranno una serie di appuntamenti imperdibili, che accompagneranno il pubblico alla premiazione che si terrà al Teatro Nuovo a partire dalle 21.30.

Alle 16.00 aprirà lo Studios Lounge Live, che per tutta la settimana ha accolto le storie dei cast e dei protagonisti del Festival, avvicinandoli al grande pubblico grazie alle tante interazioni con fan e appassionati di cinema. A Martina Stella, indimenticata e incantevole protagonista de “L’ultimo bacio”, il piacere di aprire per l’ultima volta lo Studios.

Subito dopo, un appuntamento davvero imperdibile per i veri cultori della materia: incontro con Luca Ribuoli (il brillante regista di Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate e di Call My Agent, la recentissima serie TV di Sky che ha letteralmente catturato il grande pubblico raccontando i capricci e i dietro le quinte del cinema), Nicoletta Ercole (straordinaria costumista che ha curato i costumi di oltre 150 film per cinema e televisione, oltre che tantissime opere e spettacoli teatrali, oggi membro dell’Academy Awards – Oscar – e degli EFA – European Film Academy), e Tonino Zera (scenografo di opere come Il primo re, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Vallanzasca – Gli angeli del male, e vincitore del premio Campari Passion For Film appena ricevuto dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per il film The Palace di Roman Polanski). Ribuoli, Ercole e Zera, membri della Giuria del Festival, ci accompagneranno alla scoperta degli aspetti più affascinanti della realizzazione di un film. E chi meglio di loro?

Alle 17.00 al Teatro Nuovo il Meet the Stars con Martina Stella e Daniele Taddei, Amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios e Presidente della Giuria del Festival.

Il pomeriggio proseguirà con due convegni: “Le emergenze non finiscono mai” a cura di UNICEF, partner storico del Festival che quest’anno rivolge l’attenzione dell’obiettivo della macchina da presa e di quella fotografica ai bambini vittime delle molte emergenze sparse nel mondo. Sul palco Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, per condividere al ritorno dal Libano il reportage della loro esperienza. Seguirà l’incontro con Alessandro Loprieno (WeShort) dedicato al tema “Il nuovo Cinema Breve”, e l’appuntamento con gli attori Daniele Procacci e Sara Laratro, e la DJ Giulia Regain, dedicato al tema “Filming in Emilia Romagna”. Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Gianluca Melillo Muto, Managing Partner del Ferrara Film Festival e docente dell’Università Mercatorum.

Alle 18.30 Piazza Trento e Trieste verrà avvolta dalla musica del DJ set di Radio Bruno, media partner del Festival. Ad accompagnare gli ospiti verso il Teatro Nuovo, e quindi finalmente a conoscere i vincitori dei Golden Dragons Awards, sarà la performance al sax di Andrea Poltronieri, conosciutissimo a Ferrara col nome d’arte Poltrosax.

La serata finale avrà inizio ufficialmente al Teatro Nuovo alle 21.30 con il live DJ Set di Giulia Regain, Dj & Producer autrice della hit “Ferrara”, colonna sonora del Festival. Sarà poi Georgia Passuello, presentatrice e speaker di Radio Bruno, a fare gli onori di casa conducendo il pubblico alla scoperta di tutti i Golden Dragon Awards assegnati. A giudicare i cortometraggi d’autore sarà la Giuria FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), di cui fanno parte il Presidente Lorenzo Caravello (Presidente Fedic), Laura Biggi (Consigliere nazionale Fedic e Responsabile Fedic Scuola), Gianluca Castellini (Consigliere nazionale Fedic e Direttore di Sedicicorto Film Festival di Forlì), Maurizio Villani (Presidente Cineclub Fedic Ferrara) e Roberto Fontanelli (Vice Presidente Cineclub Fedic Ferrara).

Mistero e magia avvolgeranno il Teatro con l’arrivo di Walter di Francesco, il noto mentalista vincitore dell’Oscar Merlin Award e conosciuto per la straordinaria capacità di unire al fascino del mentalismo i segreti della comunicazione. Simpatia, professionalità e spontaneità lo rendono amatissimo dal pubblico, che ha potuto ammirare le sue performance in trasmissioni come Tu Sì Que Valez, e ricercatissimo nel mondo dei VIP. Di Francesco ha in serbo una performance speciale per il pubblico del Festival, che coinvolgerà nel suo show. E, come sempre, riuscirà a convincere anche i più scettici che la magia esiste davvero. Chiuderà la serata l’esibizione di Poltrosax, interamente dedicata al mondo del cinema.