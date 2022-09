Giovanni Allevi parla del tumore: “La speranza ha effetti positivi sulle cellule”

Il musicista, a tre mesi dall’annuncio del mieloma, si è sfogato sui social raccontando il sofferto momento che sta vivendo

Giovanni Allevi è tornato a parlare sui social del tumore che lo ha colpito. Dall’annuncio a giugno della scoperta del mieloma, il musicista ha sempre condiviso con i fan il percorso di cure e la sua battaglia, mostrandosi senza timore tra sofferenza e dolore. “Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule”, ha scritto Allevi in un messaggio a commento di una sua immagine a letto.

“Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell’enorme potenziale che abbiamo”, ha spiegato ancora Giovanni Allevi mandando un messaggio a tutti quelli che stanno vivendo un periodo buio come lui.



A causa dei forti dolori il musicista non riesce a suonare il pianoforte, ma non ha rinunciato alla musica. Infatti Allevi sta componendo un brano intitolato proprio “Mieloma”: “Una nuova musica invade la mia mente in un modo impetuoso e io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora è folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”, aveva scritto sui suoi profili a luglio. “Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!” aveva raccontato ai follower.



A metà giugno era arrivato l’annuncio sui social: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva scritto Giovanni Allevi. Il pianista si era confidato con i follower spiegando anche la sua scelta di allontanarsi per un po’ dal palco, annullando il tour estivo Estasi 2022 per poter mettere tutte le sue energie nell’affrontare la malattia.