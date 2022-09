Chicago Med, addii e nuovi ingressi nell’ottava stagione

In attesa che sbarchi in Italia, negli USA è andata in onda la prima puntata della nuova stagione della serie tv. Spicca il ritorno di Yaya DaCosta, mentre salutano Guy Lockard e Sarah Rafferty

Nella serata americana di mercoledì 21 settembre ha debuttato l’ottava stagione della serie tv Chicago Med, spin-off di Chicago Fire sempre creata da Dick Wolf, ambientata nel Gaffney Chicago Medical Center. Così come la precedente, anche l’ottava stagione sarà composta da 22 episodi, la cui data di uscita in Italia non è stata ancora svelata.

CHICAGO MED, CHI ENTRA E CHI ESCE

Come ogni serie tv che si rispetti, ogni stagione prevede nuovi ingressi e anche alcuni addii. A tal proposito, salutano sia Guy Lockard che Sarah Rafferty, rispettivi interpreti del dott. Dylan Scott e della dott.ssa Pamela Blake. Il dott. Scott è apparso nella prima puntata dell’ottava stagione e, a seguito della morte della poliziotta Jo (Riley Voelkel) con cui era legato sentimentalmente, ha deciso di lasciare l’ospedale di Chicago. Un’uscita di scena confermata anche dagli showrunner Andrew Schneider e Diane Frolov. Quest’ultima, a riguardo, ha dichiarato a Variety: “L’arco della sua storia è terminato, però le persone che vanno via hanno sempre una porta aperta per tornare”. Schneider ha aggiunto: “Adoriamo Guy, ha fatto un ottimo lavoro ed è stato meraviglioso lavorare con lui. Saremmo lieti, in futuro, di riportarlo indietro”. Sarah Rafferty, invece, saluta dopo un grave incidente avvenuto al suo personaggio. Non ci sarà nemmeno Kristen Hager, che ha partecipato nella settima stagione nei panni di Stevie Hammer. Per quanto riguarda i ritorni, una grande sorpresa nella prima puntata è stata quando Ethan (Brian Choi), in visita alla tomba di suo padre, si sia trovato faccia a faccia con April (Yaya DaCosta). I due hanno avuto una relazione che si è interrotta bruscamente nella sesta stagione e nel corso dell’ottava proveranno a chiarirsi. Questo il commento di Diane Frolov: “Non siamo mai riusciti a chiudere bene la loro questione, quindi ci è sembrato giusto farla ritornare”. A riguardo, Schneider ha dichiarato che “Yaya DaCosta è molto entusiasta del suo rientro perché vuole che la sua April dia una spiegazione più articolata sulla sua rottura con Ethan”.

LE SERIE TV AMBIENTATE A CHICAGO

Come accennato in precedenza, Chicago Med è una serie tv ideata da Dick Wolf, spin-off di Chicago Fire. Quest’ultima ha già undici stagioni all’attivo e le vicende sono sempre ambientate a Chicago, ma vedono coinvolti i pompieri del 2° turno della Firehouse 51. Ma gli spin-off non sono finiti qui perché Dick Wolf ha creato anche Chicago PD, giunto alla decima stagione, che narra le avventure della polizia di Chicago.