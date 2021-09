Benetton parla arabo con Ghali

Hijab come passepartout e scritte in arabo con il nome del rapper nella capsule collection firmata da Ghali per Benetton.

“Quando ero piccolo e venivo preso in giro – ha raccontato Ghali al lancio milanese della sua collezione – non avevo nessuno che mi dicesse che non ero sbagliato.

Oggi quello che vorrei fare con la moda è ciò che ho fatto con i miei primi pezzi, che avevano il ritornello in arabo. Allora i ragazzi mi fermavano per dirmi che, grazie alla mia musica, i corridoi delle scuole erano cambiati e quelle sensazioni vorrei regalarle sempre”.

ANSA