Rai5, stasera “Paul Newman, velocità e passione”

Un documentario che svela un lato poco noto della vita del divo di Hollywood, premio Oscar nel 1986: è “Paul Newman, velocità e passione”, in onda stasera alle 19.30 su Rai5. Il documentario racconta la carriera automobilistica dell’attore durata ben 35 anni e coronata dal secondo posto alla 24 Ore di Le Mans nel 1979. Obiettivo, in particolare, sulla vita agonistica di Newman sia come pilota che come proprietario della scuderia Newman Freeman, con una storia automobilistica di tutto rispetto.