Lutto in scuderia per Gabriel Garko: è morto il suo Frisone Othello

Non è persona di tante parole Gabriel Garko, ma questa notizia l’ha condivisa: nella notte è morto il suo cavallo Frisone, Othello

Quello di perdere un cavallo: è successo questa notte all’attore Gabriel Garko che ha dato notizia della morte del suo frisone Othello con un post sulla sua pagina Instagram. L’attore, nato a Torino nel 1972, ha da sempre una grande passione per i cavalli in particolare e gli animali in generale: vive in una villa con scuderia a Zagarolo, in provincia di Roma.

Othello era con Gabriel Garko da diversi anni, quindi davvero un pezzo di cuore che se ne va. Dario Gabriel Oliviero (questo il suo nome all’anagrafe) in una passata intervista raccontava di prediligere la disciplina del dressage e apprezzare in modo particolare la serenità che i cavalli riescono sempre a trasmettergli, anche nei momenti più cupi.

Uno di noi, anche in questo.





Maria Cristina Magri, Cavallomagazine.it