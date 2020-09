Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: «Mia mamma ammalata molto presto, ha vissuto per gli altri»

Elisabetta Gregoraci in lacrime al Gf Vip. La showgirl ha ricordato, commuovendosi, la sua infanzia a Soverato e il rapporto con i suoi genitori: «Mia mamma Melina si è ammalata molto presto, ma lei ha vissuto sempre per gli altri. Anche un momento prima che andasse via ha fatto venire a casa due amiche che non si parlavano per far fare loro pace. I miei genitori hanno vissuto 37 anni d’amore, un sogno interrotto quando mamma è venuta a mancare».La Gregoraci poi passa a parlare del grande amore della sua vita, Flavio Briatore: «Appena conosciuto, Flavio mi invitò a fare Natale in Kenya. Io gli dissi di no, perché il Natale lo passo con la mia famiglia. Queste cose lo colpirono. Io gli ho dato i valori veri della vita. Flavio per me è una persona speciale, mi fa arrabbiare quando mi fa qualche dispettuccio. È stato un amore ingombrante, ma importante».

