Uomini e Donne: Alessandro Zarino, l’ex tentatore di Jessica Battistello, è il nuovo tronista

Alessandro Zarino è uno dei nuovi tronisti del trono classico di Uomini e Donne. 28 anni, nato a Napoli, ha vissuto tanti anni a Sidney in Australia e ha lavorato come chef in un ristorante italo-australiano. Lo sport è una delle suoi più grandi passioni ed è un istruttore di crossfit. Lo chef campano è il più piccolo della sua famiglia e ha quattro fratelli. Durante l’ultima edizione di Temptation Island, il giovane ha catturato l’interesse di Jessica Battistello la quale, dopo il falò di confronto, ha deciso di lasciare il fidanzato Andrea Filomena e continuare a conoscere Alessandro al di fuori del programma.

Intervistato dal settimanale dedicato al programma, Alessandro ha tanta voglia di innamorarsi e di trovare la donna giusta con la quale costruire una famiglia:

“Nella vita ho fatto cose di cui non vado fiero, ma ho tanta voglia di riscattarmi – ha dichiarato Alessandro al settimanale di ‘Uomini e Donne Magazine’ – Spero un giorno di avere una famiglia ed essere il padre che non ho avuto per i miei figli. Guardandomi indietro, mi sono accorto di essermi concentrato molto su di me in questi anni, affidando al caso la possibilità di incontrare la persona giusta. Questo non è accaduto. Poi è arrivata la possibilista di partecipare ad un programma dove molti hanno trovato la loro anima gemella e allora mi sono detto: ‘Magari potrei trovarla anche io?’. E così ho deciso di buttarmi in questa nuova avventura.”

“Avere così tante tante corteggiatrici tutte insieme mi ha messo un po’ di confusione – ha aggiunto l’ex modello – La prima impressione è stata sicuramente positiva. ma non voglio prendere decisioni affrettate, quindi avrò ancora bisogno di conoscerle a fondo per poter dare un giudizio. Mi sono trovato travolto da una valanga di emozioni: panico misto a timidezza, ma anche tanta adrenalina. Per un attimo mi sono sentito un pascià nel suo harem: fantastico!”

“In una donna la cosa che non riesco a sopportare è l’arroganza. Separa, alimenta negatività, e credo sia il modo più brutto e distruttivo per nascondere le proprie insicurezze e una falsa convinzione di se stessi. Quello che invece mi colpisce in una donna sono le sue capacità sociali. Mi spiego meglio: il suo modo di relazionarsi con le persone, di creare connessione tra loro e la capacità di sapere come approcciarsi. Mi auguro di trovare l’amore – ha concluso infine il neo tronista – ma soprattutto che tutto questo sia per me anche il motore di una crescita personale.

di Anita Nurzia, Coming Soon