Temptation Island Vip 2: anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Temptation Island Vip andrà in onda il 23 settembre, su Canale 5 alle ore 21.20. Sarà una prima serata all’insegna delle sorprese, non sempre positive: falò di confronto da affrontare come quello tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, e altri chiesti in anticipo come è accaduto ad Anna Pettinelli. Una nuova coppia arriverà nel resort e la tranquillità delle altre verrà sconvolta da gesti inaspettati.

Temptation Island Vip il docu-reality di Canale 5, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è ormai arrivato alla sua terza puntata che andrà in onda lunedì 23 settembre, in prima serata. Nelle puntate precedenti si sono verificati dei colpi di scena a dir poco sorprendenti, che hanno scombussolato l’equilibrio delle coppie alcune delle quali si sono trovate a mettere in discussione il loro rapporto. La terza puntata si rivela non meno sconvolgente, ecco cosa vedremo nel corso della messa in onda di lunedì prossimo.

Anna Pettinelli sbotta e chiede un falò

Avevamo lasciato la speaker radiofonica, Anna Pettinelli, in piena crisi dopo aver visto che il suo compagno, Stefano Macchi, aveva iniziato ad avvicinarsi pericolosamente ad una delle single ovvero, Cecilia Zagarrigo. Il timore che i 18 anni di differenza che separano la Pettinelli da Macchi, possano essere un motivo di ulteriore allontanamento tra i due, inizia a preoccupare seriamente l’opinionista, tanto che di fronte all’ultimo video che le sarà mostrato nella prossima puntata, la reazione immediata sarà quella di chiedere un falò di confronto.

Simone Bonaccorsi viene convocato da Alessia Marcuzzi

Il più bello d’Italia sembra sia riuscito a mantenere la calma nel corso delle precedenti puntate, nonostante i video che gli sono stati mostrati non facessero presagire nulla di buono. Il ragazzo siciliano si è sempre detto innamoratissimo della sua Chiara Esposito, convinto che lei mai avrebbe fatto nulla che potesse procurargli un dispiacere, soprattutto non adducendo motivazioni maliziose all’avvicinamento ad un uno dei single, verificatosi in queste settimane. Qualcosa deve essere cambiato, dal momento che Alessia Marcuzzi ha chiamato Simone Bonaccorsi per parlargli e riferirgli, probabilmente, qualcosa che riguarda Chiara, tanto che il giovane esordisce dicendo: “Ale mi sta scoppiando il cuore, cosa mi devi dire”.

L’ingresso di una nuova coppia

Tra le novità che vedremo nella seconda puntata c’è l’ingresso di una nuova coppia. I prossimi ad iniziare il tormentato viaggio tra i sentimenti saranno Alex Belli e la sua fidanzata Delia Duran. Dopo una serie di smentite e fughe di notizie sulla loro partecipazione, i due hanno finalmente deciso di mettersi in gioco e, sebbene il loro percorso sarà più breve rispetto a quello degli altri partecipanti, non saranno pochi i colpi di scena sul loro conto.

Nathaly Caldonazzo aspetta Andrea Ippoliti

Nella puntata del 16 settembre Nathaly Caldonazzo, in preda ad una crisi scatenata dall’ultimo video che Alessia Marcuzzi le ha mostrato, decide di chiedere un falò di confronto con il suo compagno, Andrea Ippoliti. Il video in questione riprendeva il commerciante romano in atteggiamenti piuttosto ambigui con Zoe, una delle tentatrici, addentrandosi con lei in un posto del relais dove non ci sono le telecamere. Lunedì 23 settembre vedremo come si risolverà l’acceso scontro tra la coppia.

Problemi anche tra Pago e Serena Enardu

Anche tra Pago e Serena Enardu le cose non sembrano andare poi così bene, i due infatti sembrano piuttosto presi nell’approfondire le conoscenze con tentatori e tentatrici, sfociando anche in qualche gesto a dir poco romantico. Queste immagini scateneranno non poco scalpore nel cuore di uno dei due che dovrà rimettersi totalmente in discussione.

