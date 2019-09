Melissa Satta e Marica Pellegrinelli sono diventate migliori amiche e si fanno chiamare ‘Marissa’: foto insieme alla Fashion Week a Milano con look tutti da guardare

Tra le due tanto feeling e la voglia di stare ’vicine, vicine’ alle sfilate e non solo. La moglie di Boateng e l’ex di Ramazzotti ormai fanno quasi coppia fissa

Melissa Satta e Marica Pellegrinelli sono diventate migliori amiche. Addirittura si fanno chiamare “Marissa”, un termine che fonde il nome della bergamasca e quello della sarda. Lo confessano ridendo loro stesse nelle IG Stories. Anche agli eventi della Fashion Week a Milano sono praticamente inseparabili, entrambe bellissime e con look tutti da ammirare.

Migliori amiche in poco tempo. Già a inizio anno erano state pizzicate al parco ‘vicine, vicine’ con i loro rispettivi figli. All’epoca era Melissa Satta a essere in crisi con Kevin Prince Boateng, con cui è tornato il sereno. Marica Pellegrinelli in quel periodo, invece, era ancora legata al marito Eros Ramazzotti. Ora, dopo la rottura definitiva con il cantante, nella sua vita è antrato a bomba Charley Vezza.

Melissa Satta, 33 anni, e Marica Pellegrinelli, 31 anni, sono davvero affiatate. Stravaganti, fashion, disinvolte, ironiche, giocano sulla loro fuga agli eventi mondani che le vedono protagoniste.

Si prendono i riflettori da super ospiti alle sfilate, camminano per le vie di Milano o raggiungono i luoghi più caldi della Fashion Week in auto. I fotografi le seguono passo passo e gli scattano tante foto, le due sul social raccontano il feeling che le unisce e chiedono ‘like’ ai fan. Bellezze mozzafiato, catturano l’attenzione complici.

di Annamaria Capozzi, gossip.it