Gf Vip: svelato il nome del primo concorrente ufficiale del reality

Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip che partirà il prossimo novembre e sarà condotta da Alfonso Signorini. Nell’attesa, è stato svelato il nome del primo concorrente ufficiale del popolare reality show di Canale 5.

Antonella Elia nel cast del Grande Fratello Vip

Mentre si rincorrono voci di corridoio legate ai nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore è stato confermato il nome di una concorrente che vedremo varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Come rivelato da BitchyF, entrerà nella casa più spiata d’Italia Antonella Elia, volto noto al pubblico dopo le numerose esperienze televisive. La donna, che di recente è stata ospite al Maurizio Costanzo Show per il decennale della morte di Mike Buongiorno, è un vero e proprio vulcano. Basta pensare alla famosa lite con Aida Yespica a L’Isola dei Famosi o la sfuriata a Pechino Express contro il rapper Achille Lauro.

In attesa di scoprire tutti i concorrenti ufficiali della nuova edizione Vip del Grande Fratello, è arrivata anche la smentita ufficiale di un’opinionista televisiva molto amata dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Karina Cascella che, tramite i social, ha dichiarato: “Non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti. È davvero divertente a volte leggere che sarai in una trasmissione e invece tu non ne sai nulla! Io in questo caso. Rispondo una volta per tutte perché leggo la notizia ovunque. Non parteciperò al Gf Vip”.

Siamo sicuri però, che Signorini, alla conduzione dopo l’addio di Ilary Blasi, avrà sicuramente studiato un cast promettente e in grado di catturare l’attenzione di tutti i telespettatori. Per saperne di più non ci resta che attendere l’inizio del programma.

di Eleonora Gasparini, Coming Soon