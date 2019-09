Blake Lively innamorata di Ryan Reynolds: “Felice della mia scelta di vita”

Blake Lively e Ryan Reynolds sono una coppia oggettivamente bellissima. Sono ormai sette anni che stanno insieme, hanno già avuto due figlie e sono in attesa del terzo, insomma vivono un amore da favola e come due innamorati qualsiasi, non esitano a mostrarlo anche sui social. Infatti, proprio Blake Lively ha commentato amorevolmente uno shooting pubblicato dal marito su Instagram.

Quando l’amore tra due persone è forte, non si può fare a meno di dimostrarlo in ogni modo, che siano manifestazioni plateali o siano semplicemente dei botta e risposta sui social network, sembrerà strano a dirsi ma anche Blake Lively e Ryan Reynolds non esitano, come due innamorati qualsiasi, a scambiarsi commenti ed effusioni sui rispettivi profili social.

Una coppia perfetta

Quando si sono fidanzati non si poteva pensare ad una coppia meglio assortita: belli, giovani, famosi, indipendenti non c’era nulla che non potesse avvalorare il fatto che Blake Lively e Ryan Reynolds fossero una coppia perfetta. Il fatto che i due siano in attesa del terzo figlio, dopo le piccole James e Inez, non fa altro che supportare questa tesi. Un amore che dura da quasi dieci anni, che li vede sempre affiatati, uniti, complici e la bella attrice, diventata famosa per aver interpretato una delle protagoniste di Gossip Girl, tra le teen serie più amate e seguite dell’ultimo decennio, non ha potuto fare a meno di commentare una serie di foto pubblicate dal suo uomo, con qualche parola semplice, diretta, ma a dir poco significativa.

L’amore sui social e la vita da attori

L’attore, che abbiamo visto al fianco di Emma Stone in “La La Land”, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno shooting realizzato per pubblicizzare una nota marca di gin, Blake Lively non ha resistito alla tentazione di sottolineare l’avvenenza del suo compagno e ha scritto: “Mi sento molto felice delle mie decisioni di vita in questo momento”.

Un modo alternativo per dire che, in sostanza, è felice di avere accanto un uomo come Ryan Reynolds e sarebbe riduttivo pensare che sia solo per la sua bellezza. In una recente intervista l’attore aveva rivelato come entrambi si rapportassero con il lavoro, dal momento che essere entrambi attori comporta una serie di difficoltà, soprattutto nella gestione familiare:

“Blake e io non facciamo mai un film nello stesso momento. Se lei sta girando in Thailandia e io sto facendo un film a Vancouver, sarebbe impossibile vederci. Così ci comportiamo come un unico blocco e i bambini vengono con noi. Finché siamo insieme, siamo a casa.”

di Ilaria Costabile, Fanpage.it