Salmo: “Ho avuto un mezzo collasso, devo fermarmi”

Salmo ha deciso di fermarsi, dopo l’ultimo concerto di Ferragisto al Red Valley festival di Olbia. Il rapper via social ha spiegato i motivi dello stop: “ll problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”. Quest’estate l’artista ha preteso troppo dal suo corpo tra singoli, concerti in giro per l’Europa e impegni nei festival estivi.

“Non so come ho fatto a stare in piedi” La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’esibizione di Ferragosto al Festival di Olbia. “Al Red Valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo!”, ha spiegato. “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi”.

Date del tour annullate Ora che il suo corpo ha presentato il conto (come è successo anche al collega Piero Pelù) ha deciso di fermarsi per riprendersi e tornare in piena forma dal suo pubblico. Per questo sono state annullate le rimanenti tappe del tour estivo, fino al 2 settembre compreso. Si tratta del dj set ad Attard (Malta) del 18 agosto e i concerti previsti il 21 agosto a Follonica, il 23 a Romano d’Ezzellino, il 25 a San Benedetto del Tronto, il 27 ad Acri, il 31 a Palermo e il 2 settembre a Catania. “Mi spiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore”, ha annunciato nelle sue storie di Instagram.