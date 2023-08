Meghan Markle posa sorridente senza l’anello di fidanzamento al dito

Meghan Markle posta una foto social di un momento di serenità ma un dettaglio scatena la fantasia di follower e hater. Nell’immagine infatti, scattata un paio di settimane fa in occasione del compleanno della Markle, la si vede sorridente con le amiche Kadi Lee e Cleo Wade. Ma a far discutere è il grande assente. Infatti alla mano sinistra di Meghan, ritratta in primo piano, manca l’anello di fidanzamento da 156mila sterline che porta sempre. Segnale di una crisi conclamata con il principe Harry?

Le voci di crisi tra Meghan Markle e il principe Harry ormai si rincorrono da mesi, spesso con tanto di dettagli che darebbero la separazione per cosa già fatta. Di contro arrivano le smentite di persone vicine alla coppia o le uscite pubbliche dei due insieme. L’assenza di un oggetto così prezioso e significativo, sostituito da una semplice fascetta in oro, però ha dato da pensare. Il tabloid “Page Six” ha fornito la spiegazione della mancanza dell’anello spiegando che il gioiello “è in riparazione”. Oltretutto Meghan ha festeggiato il suo 42esimo compleanno proprio in compagnia di Harry, togliersi quindi l’anello in segno di rottura proprio in quella circostanza sembrerebbe assai strano.

Un anello prezioso L’anello a tre pietre da 156mila sterline è stato regalato da Harry a Meghan nel novembre del 2017, quando le ha chiesto di sposarlo. E’ stato realizzato incastonando come pietra principale un diamante proveniente dal Botswana, un Paese che la coppia aveva visitato insieme, e altre due pietre minori invece che facevano parte della collezione di Lady Diana.