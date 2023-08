Laura Pausini, gita in montagna con la famiglia e l’amica Paola Cortellesi

La cantante romagnola ha scelto l’Italia per le meritate vacanze. Laura Pausini ha postato una foto in un ristornate tipico della zona e con gli amici più cari, tra cui Paride Vitale, pr e vincitore di “Pechino Express” con Victoria Cabello.

Il tour a dicembre Dopo il debutto dell’Anteprima World Tour che ha visto l’artista italiana più premiata al mondo esibirsi con tre concerti sold out in Piazza San Marco a Venezia e in Plaza de Espana a Siviglia, prenderà ufficialmente il via da dicembre in Italia il World Tour 2023/2024, che continuerà in Europa, si sposterà in America Latina e si concluderà negli Stati Uniti. Il suo nuovo show internazionale prevede i più grandi successi della sua trentennale carriera e nuova musica.

I recenti riconoscimenti Laura Pausini è reduce della recente nomination a Person of the year (2023) da parte della Latin Recording Accademy, un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana, solo per citarne alcuni. Laura, che aggiunge una nuova stella al firmamento dei suoi Premi internazionali, è la prima Person of the Year italiana e la prima madrelingua straniera.