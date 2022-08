Film in tv da non perdere, lunedì 22 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 22 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Falling – Storia di un padre, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Opera prima di Viggo Mortensen, protagonista di un dramma familiare con Lance Henriksen. John si prende cura del papa’, affetto da demenza, ma deve tollerare i suoi soprusi.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Gli idoli delle donne, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nella commedia con Lillo e Greg e Corrado Guzzanti, il gigolo’ piu’ avvenente in circolazione, trasfigurato da un incidente, dovra’ imparare da un guru nuove tecniche di seduzione.

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore. Una ragazza scopre di essere innamorata del suo miglior amico che sta per sposarsi e decide di sedurlo.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Arma letale 3, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga di Richard Donner, con Mel Gibson e Danny Glover. Aiutati da una caparbia collega e da un agente immobiliare, i due agenti devono fermare un traffico d’armi.

FILM FANTASTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il mistero della casa del tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan in un intrigante fantasy di Eli Roth. L’orfanello Lewis si trasferisce a casa dell’eccentrico zio, scoprendo un mondo di incantesimi e streghe.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

La casa nella palude, ore 21:15 su Sky Cinema Uno+24

Thriller soprannaturale targato Blumhouse. Una coppia di ospiti indesiderati trascina una famiglia in vacanza in una spirale di spaventosi eventi, mentre affiorano oscuri segreti.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il ponte delle spie, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tom Hanks e Mark Rylance, premiato con l’Oscar, nel thriller di Spielberg scritto dai Coen. Guerra Fredda: un avvocato tratta la liberazione di un pilota USA in cambio di una spia sovietica.

Across the Line: The Exodus of Charlie Wright, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Appassionante thriller con Aidan Quinn e Andy Garcia. Un finanziere si trasferisce in Messico con due miliardi di dollari. Sulle sue tracce l’FBI, un narcotrafficante e un gangster russo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Immenhof – La grande promessa , ore 21:25 su Rai 1

Cagliostro, il cavallo campione di Mallinckroth viene avvelenato. Fortunatamente si riprende in fretta.

Un Paese quasi perfetto , ore 21:20 su Rai 2

Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire.

Report, ore 21:20 su Rai 3

Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv con Sigfrido Ranucci.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

D’IVA, ore 21:20 su Canale 5

Un one woman show in due serate-evento ricche di grandi ospiti per omaggiare Iva Zanicchi.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Due uomini sparano all’autista di un autobus e si danno alla fuga insieme a una ragazza, Willa.

TG La7 – Speciale La corsa al voto, ore 21:15 su La7

Speciale Elezioni a cura della Redazione del TgLa7: conducono Paolo Celata e Alessandro De Angelis con Silvia Sciorilli Borrelli.

Gomorra la serie, ore 21:30 su TV8

Torna Gomorra – La serie, e finalmente, dopo circa un anno e mezzo da finale del secondo capitolo, è tempo di tornare dentro le vite di Genny.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove

Il reality show in cui alcuni single di campagna aprono le porte delle loro fattorie e dei loro cuori ai single di città nella speranza di trovare l’amore.