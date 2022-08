Emis Killa: “Riccione è diventata come Marsiglia, dopo le 18 devi avere paura”

Il rapper milanese parla della città romagnola e lancia la polemica sui social

Quello di Emis Killa è un tweet che è destinato a far discutere. Il rapper lancia la polemica sui social e attacca: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare”.

Emis Killa, reduce da concerti in Abruzzo e Molise, parla della città romagnola e suggerisce: “Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono”.

Riccione questa estate è stata al centro di episodi di violenza, non più dunque capitale del divertimento ma di risse. E i cittadini sembrano dare ragione a Emis Killa. C’è chi scrive: “Verissimo Emi. In molte città italiane ci vorrebbero persone apposta a battagliare le zone con manganelli e teaser. Basta scherzare, con certi personaggi va usato il pugno di ferro”.

E chi vivendo la città ammette: “E’ molto difficile per me dire queste parole ma nei tre mesi estivi Riccione e Rimini non esistono più, sono in mano ad una delinquenza fuori dal comune. È rimasta solo la soluzione della linea dura”.