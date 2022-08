Elodie e Andrea Iannone inseparabili in Sardegna

La cantante e il centauro avvistati insieme persi in baci infuocati

Una nuova coppia accende il gossip dell’estate: quella formata da Elodie e Andrea Iannone, beccati in atteggiamenti intimi in Sardegna. I due sono stati avvistati diverse volte persi in baci ed effusioni e il tam tam dei pettegolezzi si è scatenato. Loro sui social mantengono le distanze e stanno bene attenti a non mostrarsi insieme, ma che facessero parte dello stesso gruppo vacanze è cosa nota: c’è anche una foto che lo dimostra. Con il centauro la cantante ha dimenticato una volta per tutte il suo ex Marracash ?

Elodie Di Patrizi ha trascorso qualche giorno in Sardegna con un gruppo di amici, tra cui Rossella Fiamingo e Diletta Leotta, e non è mancato il racconto social delle vacanze tra relax sotto il sole e notti di divertimento. Uno degli scatti è finito nel mirino del gossip: in una foto della comitiva appaiono per la prima volta insieme su Instagram la Leotta e il suo nuovo compagno, Giacomo Cavalli. Quello che è sfuggito ai più è che nella stessa immagine si vedono anche la Di Patrizi e Andrea Iannone, anche loro (chissà!) al debutto come coppia. I bene informati li raccontano inseparabili, pazzi l’uno dell’altra durante una cena romantica a Porto Cervo.

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, ad Andrea Iannone sono stati attribuiti diversi flirt, da Soleil Sorge alla modella Carmen Rodriguez, ma mai nessuno si è concretizzato in una relazione seria. Elodie invece ha alle spalle un’intensa storia d’amore con il rapper Marracash, durata due anni e finita la scorsa estate. “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza” aveva detto in un’intervista a Peter Gomez, facendo sognare ai follower un ritorno di fiamma. Ipotesi che in molti, sostengono scherzando, potrebbe non essere così inverosimile: sia la De Lellis che Belen Rodriguez sono tornate insieme al proprio ex (rispettivamente Andrea Damante e Stefano De Martino) dopo qualche mese in coppia con Iannone, e la cantante potrebbe seguire la tendenza.



Se quello tra Elodie e Andrea Iannone sarà solo un leggero flirt estivo o una grande storia d’amore è ancora presto per dirlo, bisognerà aspettare almeno fino all’autunno.