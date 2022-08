Ascolti tv domenica 21 agosto

Prima serata

Rai 1 LA DAMA VELATA – 15% 1 milione 863 mila

Rai 2 ATLETICA LEGGERA – 10,1% 1 milione 363 mila

Rai 3 KILIMANGIARO ESTATE – 5,6% 689 mila

Seconda serata

Rai 1 – SPECIALE TG1 – 5,7% 371 mila

Rai 2 – LA DOMENICA SPORTIVA – 10% 778 mila

Rai 3 – SEX – 4,7% 253 mila

Day time

Rai 1

A SUA IMMAGINE I PARTE – 7,8% 101 mila

A SUA IMMAGINE II PARTE- 6,9% 113 mila

LINEA BLU – 12,8% 349 mila

IL MEGLIO DI WEEKLY – 17,6% 816 mila

ANT.LA DAMA VELATA – 17,1% 838 mila

AZZURRO STORIE DI MARE – 18,2% 941 mila

A SUA IMMAGINE NETTO – 19,1% 1 milione 222 mila

SANTA MESSA – 20,7% 1 milione 243 mila

ANGELUS – 21,7% 1 milione 707 mila

LINEA VERDE ESTATE – 22,7% 2 milioni 332 mila

TORNA A CASA, LASSIE – 12,6% 1 milione 259 mila

I MIGLIORI DEI MIGLIORI – 11,8% 1 milione e 45

Rai 2

RADIO 2 SOCIAL STORY – 5% 239 mila

LA NAVE DEI SOGNI AUSTRALIA – 5,3% 417 mila

RAI SPORT (ore 14.04 -14.11) – 4,9% 529 mila

CICLISMO CAMPIONATI EUROPEI – 6,4% 658 mila

RAI SPORT NETTO (ore 14.45-19.07) -9,6% 936 mila

TUFFI CAMPIONATI EUROPEI – 11,6% 1 milione e 54

NUOTO FONDO CAMPIONATI -16,3% 1 milione 437 mila

ATLETICA LEGGERA CAMPIONATI – 8,3% 958 mila

Rai 3

PROTESTANTESIMO IL DIARIO – 1,9% 79 mila

SULLA VIA DI DAMASCO – 4% 184 mila

O ANCHE NO ESTATE – 2,2% 105 mila

GEO – 2,9% 144 mila

DI LA’ DAL FIUME E TRA GLI – 3% 160 mila

STORIA DELLE NOSTRE CITTA’- 3,6% 227mila

QUANTE STORIE – 3,1% 297 mila

IL POSTO GIUSTO – 1,9% 217 mila

MEZZ’ORA IN PIU’ SPECIALE – 9,5% 910 mila

TROPPO FORTE (film) – 4,3% 379 mila

KILIMANGIARO COLLECTION – 4,8% 436 mila

Preserale

Rai 1

REAZIONE A CATENA L’INTESA – 21,7% 2 milioni 103 mila

REAZIONE A CATENA – 28,1% 3 milioni 113 mila

Access prime time

Rai 1

TECHETECHETE’ – 19,2% 2 milioni 611 mila

Rai 3

BLOB DI TUTTO DI PIU’ – 4,5% 562 mila

SAPIENS FILES – 4% 543 mila

Informazione

TG1 delle 20 – 26% 3 milioni 286 mila

TG1 delle 13.30 – 28,7% 3 milioni 331 mila

TG1 delle 8 – 20,4% 795 mila

TG1 delle 23.30- 12,2% 1 milione 88 mila

SPECIALE TG1 delle 23.36- 5,7% 371 mila

TG2 delle 13 – 13,8% 1 milione 525 mila

TG2 delle 20.30 – 7,2% 965 mila

TG2-DOSSIER – 3,7% 195 mila

TG2-MOTORI ESTATE – 7,5% 878 mila

TGSPORT GIORNO – 3,6% 204 mila

TG3 delle 19 – 12% 1 milione 253 mila

TG3 delle 14.15 – 13,7% 1 milione 413 mila

TG3 della 12 – 6,2% 509 mila

TGR delle 14 – 17,1 % 1 milione 874 mila

TGR delle 19.37 – 14,1% 1 milione 632 mila

Reti Rai specializzate

Prime time

Rai 4 – IDENTITA’ – 1,7% 227 mila

Rai Movie- HOW TO BE A LATIN LOVER – 1,7% 222 mila

Rai Premium – DALLA STRADA AL PALCO – 1,1% 132 mila

Complessivi Reti Rai Generaliste

Prima serata – 31,2% 4 milioni 216 mila

Intera giornata – 30,6% 2 milioni e 84

Complessivi Reti Rai

Prima serata – 39,7% 5 milioni 359 mila

Seconda serata – 32,42% 2 milioni 137 mila

Intera giornata – 39,4% 2 milioni 686 mila