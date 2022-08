Alec Baldwin licenziato da Hollywood

L’attore ha rivelato alla Cnn di temere anche per la sua sicurezza…

Alec Baldwin ha svelato di non riuscire più a trovare un lavoro nel cinema dall’ottobre dello scorso anno. In un’intervista alla Cnn, in cui ribadisce di non aver premuto il g detto che non volevamo più fare il film con me…”.

Baldwin afferma anche di temere per la sua sicurezza da quando l’ex presidente Donald Trump ha dichiarato pubblicamente di ritenere che l’attore abbia ucciso la Hutchins apposta.

“Lo stress che mi ha causato e mi sta causando questa vicenda mi ha tolto anni di vita (…) C’è un mucchio di gente che mi attacca senza conoscere i fatti”, ha aggiunto: “Se non avessi mia moglie, non so dove sarei in questo momento… Se non avessi lei, probabilmente mi sarei licenziato, mi sarei ritirato, me ne sarei andato, venduto tutto ciò che possedevo, preso una casa in mezzo al nulla e trovato qualcos’altro da fare, tipo vendere immobili”.



Se e quando tornerà al cinema o al televisore, Baldwin è convinto che non lavorerà mai più con pistole vere. “I registi di oggi possono utilizzare effetti digitali per creare pistole realistiche sullo schermo”.