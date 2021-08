Maneskin, la fidanzata di Damiano operata: le parole di Giorgia

L’influencer si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per risolvere un problema di salute: le sue toccanti parole

Giorgia Soleri ha pubblicato nelle scorse ore un toccante post sul suo account ufficiale Instagram, dove ha raccontato della tardiva diagnosi di endometriosi ed il lungo difficile percorso per giungere a questo traguardo. L’influencer è stata operata nella giornata odierna a Roma.

Uno scatto della sua mano con al polso un braccialetto tipico ospedaliero con le sue generalità. Con questa immagine Giorgia ha voluto condividere con i suoi fan la sua storia, toccante e dolorosa, causata dall’endometriosi. Una patologia che in passato non era quasi mai diagnosticata.

Ma anche ai nostri giorni non sempre i medici sono abili nelle diagnosi di questo tipo. Oggi per Giorgia è il giorno della liberazione. Si, perché dopo anni di dolori, svenimenti, privazioni e stravolgimenti fisici ed umorali, Giorgia ha messo un punto e voltato pagina.

Tutto questo grazie all’intervento chirurgico a cui si è sottoposta. Questo è un momento che Giorgia ha atteso tanto. Come ha scritto nel suo lungo post, la fidanzata di Damiano dei Maneskin ha avuto la diagnosi di essere affetta da endometriosi solo nel marzo del 2021.

E cos’è successo negli anni precedenti? Le sapeva già di avere l’endometriosi e la adenomiosi. Lo aveva capito quando svenne una volta a scuola a causa dei dolori mestruali. Ma anche quando ogni mese era costretta a rimanere a letto quando arrivava il ciclo.

A 21 anni Giorgia si è rivolta ad un centro specializzato ma fu mandata via, trattata come una bugiarda. Per lei questa malattia è una vittoria. Ma non nel senso guerresco della frase, per cui il malato deve intraprendere una battaglia contro la malattia.

Per lei è una vittoria perché da domani avrà la possibilità di conoscere un corpo nuovo. Dove non ci sarà più alcuna traccia di dolore mestruale. Da domani Giorgia inizierà a riprendersi una vita che le appartiene e che per troppo tempo non ha vissuto a causa della sua malattia.

Sono tanti i messaggi di auguri e di sostegno da parte dei fan per Giorgia in questo particolare momento.

Gossipetv.com