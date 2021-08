Emma Marrone pizzicata con il ‘biondo’ (foto): Capri è più dolce con lui

La cantante salentina pizzicata a Capri, in barca, con un misterioso ragazzo

Capri è dolce per Emma Marrone che, nelle cristalline acque campane, si è concessa qualche giorno di relax in barca. Con lei, un gruppo di amici tra cui è spiccato un misterioso giovanotto con il quale la cantante 37enne salentina, che si dichiara single da anni, sembra avere un particolare feeling. Gli scatti della vacanza dell’artista pugliese sono stati pubblicati dal magazine Gente, che ha raccontato che Emma è salpata assieme a due amiche, tra le quali la sua storica manager Francesca Savini, e con Francesco Scognamiglio, stilista che veste diversi vip. La sorpresa, però, è giunta al terzo giorno di gite in barca, quando sul mezzo nautico ha fatto capolino un misterioso e aitante biondo, dai capelli cortissimi.

Il settimanale Gente scrive che il “biondo segue ovunque” la cantante, standole “spericolatamente vicino”, con un atteggiamento “evidentemente intimo”. Così, tra una chiacchierata e un sorriso ci scappa anche un massaggio ai piedi. Tuttavia, sempre il magazine che ha pizzicato la salentina spiega che fonti vicine alla Marrone rendono noto che no, non c’è alcun amore o qualsivoglia love story in corso. Dunque Emma resta ufficialmente single. D’altra parte lei stessa ha ribadito più volte di non avere bisogno in questo momento di un partner al suo fianco. Certo all’amore non rinuncia a prescindere, ma resta nell’attesa che capiti la persona giusta. Di fretta non ce ne è.

Emma d’altra parte è una donna tutta di un pezzo, con le spalle larghe, cresciute grazie a un passato non semplice dove ha dovuto combattere anche con un tumore. Non ha certo il timore di annunciare, laddove ci sia o ci sarà, un legame sentimentale. Il punto è che per ora non c’è. “Se fossi fidanzata lo direi senza problemi”, ha dichiarato, con spontaneità e limpidità. Insomma, nessun trucchetto, nessun ‘dico – non dico’, nessun gioco con il gossip.

Altra chiosa che ha fatto è la seguente: “Se fossi lesbica non avrei alcuna ragione di nasconderlo”. Una sottolineatura dettata da alcune voci che la volevano intima con l’universo femminile. Voci, appunto, visto che di prove e fatti ce ne sono zero. Emma, come si diceva, ha le spalle larghe: non ha tempo né voglia di curarsi di chi insinua il falso.

Gossipetv.com