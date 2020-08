Quando le ex di Francesco Monte si ritrovarono per una cenetta intima

Paola Di Benedetto deve avere una qualche calamita attira-ex perché dopo essersi ritrovata nella casa del Grande Fratello Vip Teresanna Pugliese (l’ex fidanzata storica che Francesco Monte ha conosciuto a Uomini e Donne), ora ha trovato come vicina di casa (quella sua dove convive con Federico Rossi) anche Giulia Salemi.

A raccontarlo sono state loro un po’ di tempo fa su Instagram, dove si sono immortalate nella cucina della Salemi intente a cucinarsi una cenetta tête-à-tête.

“Non si dica che la Salemi non fa nulla dalla mattina alla sera, si sta impegnando per fare un’insalata di finocchi” – ha esordito Paola Di Benedetto inquadrando la nuova amica con un coltello in mano intenta a tagliuzzare un finocchio – “Dopo la quarantena sono diventata una donnina perfetta. Faccio un’insalata di finocchi perché depurano” – ha risposto Giulia Salemi.

La persiana ha poi continuato sempre in diretta Instagram:

“La Di Benedetto si fa pure cucinare la cena, noi siamo vicine di casa. Paola si sta trasferendo qua con Fede [Federico Rossi, ndr]. Saremo vicine di casa, così mi inviterà e mi farà delle cenette. Dopo due mesi nella casa del Grande Fratello lei ha imparato a cucinare, io un po’ meno. Io facevo altro”.

