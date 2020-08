Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna?

I due sarebbero stati pizzicati a Portocervo, la segnalazione giunta a Deianira Marzano.

Destini che si incrociano nella bella Sardegna. Stavolta è il caso di due VIP che di gossip ne hanno vissuti parecchi negli ultimi anni, trattasi di Andrea Iannone e Soleil Sorge.

Il bel campione di motociclismo e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2019 pare siano stati pizzicati nell’Isola insieme, come testimoniato da una segnalazione arrivata dritta all’influencer Deianira Marzano, la quale ha voluto immediatamente condividere con i suoi followers su Instagram con tanto di messaggio reso noto.

Deianira ha immediatamente commentato l’indiscrezione con il suo solito pungente “Ma tutt’appost???”. Nessuna certezza su una possibile nuova liason in corso, ma la curiosità sta tutta in un particolare che li accomuna, chi? La famiglia Rodriguez! Basta fare memoria locale per ricordare la relazione di Andrea Iannone con Belen tra il 2016 e il 2018 e ancora la relazione fra Soleil e Jeremias Rodriguez aperta durante il reality isolano di Canale 5 nel 2019 e chiusa nello stesso anno.

