Lorella Cuccarini, il suo ‘Grand Tour’ chiude: il programma di Rai 1 fa numeri troppo bassi

Lo spin off di ‘Linea Verde’ al debutto aveva totalizzato appena il 12,4% di share e nelle puntate successive era sceso ulteriormente. La trasmissione dovrebbe terminare con una settimana di anticipo rispetto al previsto

I flop non si perdonano a nessuno, neppure a Lorella Cuccarini e al suo Grand Tour, programma parallelo di Linea Verde, presentato in prima serata su Rai1 insieme al capostruttura Angelo Mellone. Per Cuccarini, da tempo è nel mirino delle polemiche per le sue posizioni ‘sovraniste’ che, secondo i maligni, le avrebbero garantito la conduzione accusata di aver ottenuto per questo la conduzione della nuova edizione de La vita in diretta che debutterà il 9 settembre, arriva dunque un’altra delusione.

Grand Tour, infatti, era già partito male, con un debutto al 12,4% di share scendendo poi ulteriormente fino ad arrivare al 9,2% nella seconda puntata e al 9,8% nella terza. Secondo Tv Blog, la trasmissione terminerà quindi con una settimana di anticipo il 23 e non, come previsto, il 30 agosto.

La Rai, tuttavia, respinge ogni illazione: “Nessuna chiusura anticipata di Gran Tour, il programma condotto da Lorella Cuccarini in onda su Rai 1. La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntata che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”, fanno sapere da Via Mazzini in un comunicato stampa.

Repubblica.it