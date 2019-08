Festival della Filosofia, riflessioni sulla ‘persona’

Eventi e oltre 50 lezioni magistrali a Modena, Carpi e Sassuolo

Sarà dedicato alle riflessioni sulla ‘persona’, tra diritti, fragilità umana e civiltà, la 19/a edizione del Festival Filosofia 2019 che si svolgerà a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre. In 40 luoghi diversi, per le tre giornate, sono in programma oltre 50 lezioni magistrali durante le quali i protagonisti del pensiero filosofico, tra i quali Marc Augé, Massimo Cacciari o Michela Marzano, e 24 voci nuove che saranno sui palchi della kermesse, ragioneranno sul contesto in cui agiscono le persone, sul principio di dignità nel campo sociale, politico o nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Festival Filosofia 2019, promosso dal Consorzio a cui aderiscono i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, prevede anche un ricco cartellone di eventi, performance artistiche e una trentina di mostre. La 19/a edizione della manifestazione, la prima dopo la scomparsa di Tullio Gregory, omaggerà la figura del maestro riproponendo alcuni dei suoi ‘menu filosofici’ in un’ottantina di ristoranti ed enoteche delle tre città.

ANSA