Sabato 22 luglio, in prima serata su Italia 1, arriva il film “Ritorno al futuro 2” diretto da Robert Zemeckis.

Marty McFly e Emmett “Doc” Brown, dopo aver salvaguardato il passato, sono ora diretti nel futuro, al 2015. Qui dovranno salvare i futuri figli di Marty da alcuni imminenti pericoli. Nel corso della loro missione, tuttavia, il Biff Tannen del futuro riesce ad impossessarsi della macchina del tempo. Egli ha così modo di tornare indietro e dar vita ad una realtà distopica dove egli è il regnante assoluto. Marty e Doc saranno allora costretti a tornare nuovamente nel 1955 per impedire l’avvento del perfido Biff e riportare ancora una volta tutto alla normalità.

LO SAPEVATE CHE…

La frase “To be continued” alla fine del primo “Ritorno al futuro” non compariva originariamente, ma questa era inclusa nella versione home video, una delle più noleggiate degli anni ’80. Michael J.Fox non aveva idea che ci sarebbe stato un secondo capitolo e lo ha scoperto solo quando gli è stata consegnata una copia videocassetta del film.

“Ritorno al futuro II” segna la prima apparizione sul grande schermo per l’attore Elijah Wood, iconico volto di Frodo nella trilogia de “Il Signore degli Anelli” diretta da Peter Jackson. Elijah Wood interpreta uno dei bambini con cui Marty parla nella sala giochi cercando di insegnargli come si gioca a “Wild Gunman”, scoprendo poi che nel futuro anche quello è cambiato.

Secondo l’iconico maestro dell’astrofisica Carl Sagan, “Ritorno al futuro 2” è stato il miglior film che sia mai stato realizzato sui viaggi nel tempo nella Storia del Cinema.

Nella colonna sonora del film compaiono le canzoni Beat It di Michael Jackson, udibile nella scena del “Café 80’s” e la canzone I Can’t Drive 55 di Sammy Hagar, udibile nella sequenza centrale in cui Marty cammina per le strade della Hill Valley alternativa e degradata.

Il film ha incassato 119 000 002 $ negli USA e 213 500 000 $ nel resto del mondo; per un totale di 332 500 002 $.