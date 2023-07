Diletta Leotta e Loris Karius: “A volte non è stato facile ma ce la stiamo cavando bene”

Per Diletta Leotta e Loris Karius è iniziato il countdown in vista del parto. La conduttrice radiofonica è al nono mese di gravidanza e nell’attesa della sua prima figlia dal portiere del Newcastle lo intervista in un podcast. “Noi ce la stiamo cavando bene, a volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti” ha detto lui. Lei invece ha rivelato che avrebbe preferito un maschietto.

Diletta Leotta ha candidamente ammesso: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto’”. Loris Karius allora ha aggiunto: “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”.

La prima volta Sia per Diletta Leotta che per Loris Karius si tratta della prima volta da genitori e l’idea di diventare mamma e papà li entusiasma e li spaventa al tempo stesso. “Penso che puoi prepararti quanto vuoi ma alla fine non c’è modo di essere pronti a questo evento – ha detto il calciatore – Ci sarà molto caos, ma sono ottimista. Non ho ancora preso coscienza del tutto, me ne rendo conto quando ti guardo, quando vedo le immagini dal dottore e tutte le cose che stanno lentamente cambiando nella vita. Questo mese è stato rilassato”. Poi ha aggiunto: “Noi ce la stiamo cavando bene, a volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti”.

Che padre sarà Loris? Diletta Leotta con il suo bel pancione ha chiesto a Loris Karius come si vede nei panni del papà. Il portiere del Newcastle sarà un padre “fico” e ha detto: “Sarò un amico, all’inizio le darò una buona vita, sarò presente. Non voglio che perda il controllo. La cosa più importante è che stia in salute”.

La confessione sul primo incontro Diletta Leotta e Loris Karius raccontano il loro primo incontro e il colpo di fulmine: “Quando ci siamo visti non pensavo che sarebbe successo questo. Stavo cenando, chiacchierando, divertendomi. Non dobbiamo pianificare il futuro” è la versione di Loris (guarda il primo bacio). Per lei invece è stato diverso: “Ma sei orribile. Dovevi dire qualcosa tipo, ‘quando ti ho visto ho capito subito che saresti stata la donna della mia vita’. Io ho detto alle mie amiche, ‘lui è l’uomo della vita’”. Ma nessuno dei due pensava che sarebbero diventati presto genitori.