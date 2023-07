Andrea Bocelli Foundation al Giffoni Film Festival per la prima volta

Prima esperienza per la Andrea Bocelli Foundation al Giffoni Film Festival, l’appuntamento cinematografico che ogni anno accoglie oltre 6500 ragazzi provenienti da 30 nazioni. Dal 20 al 29 luglio ABF sarà presente con un proprio stand presso il Giffoni Village, accanto a importanti realtà italiane ed internazionali.

Tema dell’anno: “Indispensabili” Particolarmente evocativo il tema dell’edizione 2023, “Indispensabili”: la forza è figlia della consapevolezza che bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono indispensabili, perché senza la loro energia, la loro visione, i loro sogni, non ci sarebbe un presente e neppure un futuro. La Andrea Bocelli Foundation, che ha come mission l’empowering dei giovani e non solo, condivide in maniera molto sentita questa visione e porterà il proprio contributo partecipando al Festival insieme a MUS.E – l’associazione che si occupa della cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e più in generale della città di Firenze – e Custodia di Terra Santa proponendo proiezioni, workshop e laboratori esperienziali dedicati ai bambini e ragazzi.

Viaggio immersivo da Firenze a Gerusalemme All’interno del Village, nello stand dedicato alla Fondazione, verrà proiettato “Firenze e Gerusalemme – Un viaggio immersivo tra le due città per una visione di pace”, una videoinstallazione immersiva nata da una fruttuosa collaborazione tra ABF, MUS.E, Custodia di Terra Santa e realizzata dal giovane film-maker veronese Guglielmo Magagna. Il video accompagna il visitatore in un viaggio ideale intrecciando storie, identità e sfide della città di Firenze e della città di Gerusalemme. L’installazione, proiettata a 360 gradi all’interno dello stand, avvolge lo spettatore e permetterà di cogliere i riflessi reciproci delle città di Firenze e Gerusalemme, che si concentrano sugli elementi dell’anima cittadina evocata da Giorgio La Pira.

I progetti della fondazione Partecipare a Giffoni53 per ABF vuole essere l’occasione per far toccare con mano, in maniera interattiva, i progetti che ogni giorno porta avanti nelle scuole, nelle scuole in ospedale e negli spazi della propria sede nel Complesso di San Firenze a Firenze. I programmi, ideati e strutturati da pedagogisti e professionisti del team multidisciplinare ABF, sono studiati per coinvolgere diverse fasce di età che vanno dai 3 ai 25 anni