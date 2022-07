Pietro Delle Piane: “Nel 2023 sposerò Antonella Elia, spero non scappi sull’altare”

L’attore e la showgirl, dopo la burrascosa partecipazione a “Temptation Island”, sono pronti a dirsi sì

Dopo anni di alti e bassi, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono pronti al grande passo. L’attore ha, infatti, confessato di voler presto convolare a nozze con la showgirl e che non resta che stabilire quando e dove. “Il matrimonio è il coronamento di una storia d’amore – ha spiegato -. Ed è come promettersi di stare insieme a una persona per tutta la vita e dire di volerla proteggere per sempre. Ha un valore simbolico importante“.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Delle Piene ha ripercorso alcuni momenti cruciali della relazione con la Elia. “Stiamo insieme dal 2019 e il primo anno è stato piuttosto turbolento – ha raccontato -. Ci sono stati alti e bassi a causa dei nostri caratteri forti e dei nostri trascorsi. Poi quello che è accaduto a ‘Temptation Island’ ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati molto. Ora il nostro rapporto è più forte di prima”.

Ora la coppia deve decidere quando e dove sposarsi. Le intenzioni erano quelle di celebrare il matrimonio entro l’anno, ma questioni organizzative l’hanno fatto slittare al 2023. Sul dove la questione è più complessa. “Antonella vorrebbe celebrare le nozze sott’acqua, ma io ho difficoltà a sposarmi con le bombole in profondità e preferirei stare sulla terra ferma -. ha svelato Pietro -. Quindi stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale. Comunque credo che per mettere d’accordo tutti potremmo sposarci in una chiesa a Roma”. Ma l’attore ha posto anche un altro problema. “Spero che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi“, ha ironizzato.