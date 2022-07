Britney Spears sempre più hot sui social: “Svegliarsi a Londra in perizoma”

La popstar non smette di provocare e i 40 milioni di follower su Instagram apprezzano

Britney Spears ha abituato i 40 milioni di follower su Instagram a scatti al limite della censura. E la popstar non ha nessuna intenzione di smettere di provocare. Eccola quindi di nuovo sui social a seno nudo, con i capezzoli coperti dalle mani e da “cuoricini” e un mini tanga. “Svegliarsi a Londra in perizoma…”, scrive in uno dei quattro post.

“Cuore o fiore?”, scrive mostrando il lato B e invitando i fan a scegliere. E prosegue: “Non sono sicura… tè o caffè?”. La 40enne Britney si mostra in tutto il suo splendore.



Con un piccolo “giallo”. Il primo post in cui appariva completamente senza veli a letto, con il lato B coperto solo da un grande cuore, è sparito. Lo ha cancellato Britney o è stata censurata da Instagram?