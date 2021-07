Zucchero torna all’Arena di Verona con due concerti speciali

Il 24 e 25 settembre 2021 il musicista porterà sul palco dell’Arena un set acustico, basato sui brani del disco ‘Inacustico D.O.C. & More’. Insieme a lui ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson

Quest’anno Zucchero festeggerà il suo compleanno nel modo migliore possibile, ovvero con due concerti speciali su uno dei palchi più importanti d’Italia e della sua carriera. Stiamo parlando dell’Arena di Verona, dove il 24 e il 25 settembre Sugar suonerà i brani del suo ultimo album Inacustico D.O.C. & More.

Si tratta di un concerto particolare, interamente acustico – oltre a Zucchero, sul palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson –, speciale sia per il compleanno di Sugar che per «il rapporto unico e da record» con l’Arena. I biglietti sono disponibili da oggi sulle piattaforme TicketOne e VivaTicket, ma sarà possibile utilizzare anche i voucher emessi dopo il posticipo delle date del “D.O.C. Tour”, al momento previsto per il 2022.

Inacustico D.O.C. & More è il primo album interamente acustico della carriera di Zucchero. Contiene tutti i brani di D.O.C. – il suo ultimo disco di inediti ripubblicato in versione estesa a fine 2020 – , e diversi successi del passato con un nuovo arrangiamento.

rollingstone.it