Rete 4, stasera andrà in onda “Innamorato pazzo”

Stasera in prima serata su Retequattro, appuntamento con “Innamorato pazzo”, commedia italiana del 1981, diretto da Castellano e Pipolo con protagonisti Adriano Celentano e Ornella Muti. Lei è la principessa Cristina, arrivata a Roma per accompagnare il padre. Lui è Barnaba Cecchini, conducente di un autobus. Quando Cristina, insofferente del noioso protocollo ufficiale, decide di allontanarsi, l’incontro tra i due è inevitabile. Ed ecco alcune curiosità. Il brano che sentiamo durante la famosa scena della serenata è una rivisitazione molto originale di uno dei pezzi dell’opera ‘Il Barbiere di Siviglia’ (‘Largo al factotum’), di Gioacchino Rossini. All’epoca delle riprese, alcuni paparazzi scattarono delle foto ai due protagonisti, durante un ciak e l’altro, in cui tra Celentano e la Muti si percepiva una complicità speciale. Il condominio dove abita Barnaba/Celentano è lo stesso stabile dove il regista Camillo Mastrocinque ambientò il cult “La banda degli onesti”, del 1956, con Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia.