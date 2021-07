01 Distribution presenta a Ciné i sorprendenti primi sette minuti di Freaks Out e il trailer di Diabolik

A Ciné – Giornate di Cinema di Riccione 2021, 01 Distribution presenta i suoi film dei prossimi mesi: 20 titoli per tutti i gusti, tra i quali spiccano Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros.

Un circo in periodo di guerra, in una piazza di un borgo italiano pieno di storia. Un tendone che apre uno dei film più attesi dell’anno, italiano, possibile presenza al Festival di Venezia, che si intitola Freaks Out, per la regia di Gabriele Mainetti, in sala dal 28 ottobre. Ha aperto la presentazione del listino 01 Distribution per il 2021, fino a febbraio 2022, proprio con una sorpresa molto gradita: i primi sette minuti del film. Un grande spettacolo che sembra confermare le aspettative. Veniamo accolti da Giorgio Tirabassi, che introduce le attrazioni del circo di Freaks Out, in un crescendo di spettacolari numeri, con effetti speciali seducenti. Il tutto viene interrotto brutalmente, poi, da un bombardamento che strappa il telone, e semina il panico, mentre il pubblico scappa, fra feriti ed esplosioni degne di Salvate il soldato Ryan.

Un succoso antipasto, insieme al trailer di Diabolik dei fratelli Manetti, tratto dal celebre fumetto, in uscita il 16 dicembre. “Un uomo normale, ma dalle capacità straordinarie”. Così viene presentato il genio del crimine mascherato, interpretato da Luca Marinelli. Al suo fianco Miriam Leone nei panni altrettanto iconici della bionda Eva Kant.

Non mancano, nei venti titoli presentati, commedie come La befana vien di notte 2 – Le origini, con Monica Bellucci, Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo, Marilyn ha gli occhi neri, con Miriam Leone e Stefano Accorsi in veste inedita. Ma uno spazio centrale, naturalmente, avrà il cinema d’autore con titoli come Tre piani di Nanni Moretti, Spencer di Pablo Larrain, con Kristen Stewart,Qui rido io di Mario Martone, con Toni Servillo, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Il colibrì di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino e Nanni Moretti.

comingsoon.it