Willem Dafoe festeggia compleanno a Taormina

L’attore statunitense Willem Dafoe, che ha interpretato, tra l’altro, Goblin in “Spiderman” ed è stato protagonista nel film su Van Gogh, festeggia oggi il suo sessantacinquesimo compleanno a Taormina, dove si trova per il Filmfest che si è appena concluso.

“Ho saputo che Dafoe – ha detto il sindaco Mario Bolognari – si è trattenuto a Taormina per poter festeggiare il suo compleanno, proprio oggi. Gli ho inviato un biglietto di auguri a nome della città”.

ANSA