Lo show dei record è il più visto della serata, la replica di Sorelle non entusiasma il pubblico

Nella prima serata di martedì 21 luglio 2020, la consueta sfida degli ascolti tv è stata vinta dalla replica di “Lo show dei record” su Canale 5 che ha raggiunto 2 milioni di telespettatori. Non ha ottenuto il risultato sperato, invece, la scelta di introdurre le repliche di “Sorelle” al posto della nuova stagione di “The Resident” su Rai1, che risulta la seconda opzione del pubblico.

L’offerta in prima serata della tv, in estate, non è sempre sinonimo di novità, ma la televisione resta comunque il mezzo ideale per passare il proprio tempo, ed è così che gli italiani si trovano a dover scegliere su quale canale puntare il proprio telecomando.



Nella prima serata di Rai 1 ci sarebbe dovuta essere la nuova stagione di The Resident, il medical drama che, lo scorso anno, aveva riscosso un certo successo, mentre complici gli ascolti bassi riscontrati con le prime puntate, la scelta della rete ammiraglia è stata quella di puntare su un prodotto di successo come “Sorelle” con Anna Valle e Ana Caterina Morariu, riproposto in replica. Eppure, questa decisione non sembra essersi dimostrata del tutto vincente, in quanto la fiction ha mancato di poco di due milioni di telespettatori. Ancora repliche, ma di altra natura, quelle trasmesse su Canale 5, dove è andato in onda Lo Show dei Record che si è rivelato il programma più visto della prima serata.

La prima serata di martedì 21 luglio 2020 Su Rai 1 Sorelle ha registrato 1.930.000 telespettatori, con uno share del 10,5 %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 766.000 telespettatori, registrando uno share del 4,2 %. Su Rai 3 #Cartabianca è stato visto da 1.382.000 telespettatori, share 8,1%. Su Canale 5 la replica de Lo show dei record è stata la scelta di 2.030.000 telespettatori, raggiungendo uno share 11.3 %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 1.404.000 telespettatori, pari ad uno share del 7,9 %. Su Rete 4 Il film Viaggi di nozze ha catturato l’attenzione di 930.000 telespettatori, registrando uno share del 5.4 %. Su La7 In Onda Focus ha registrato 578.000 telespettatori, quindi uno share del 3,2 %. Su Tv8 Il film Una calda estate è stato visto da 471.000 telespettatori, con uno share del 2,5 %. Su Nove Il film Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha registrato 360.000 telespettatori, arrivando ad uno share del 2%.



