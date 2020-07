Il nuovo progetto di Emis Killa con Jake La Furia, sale l’attesa per “17”

Era il 12 Ottobre 2018 quando il rapper milanese Emis Killa pubblicò il suo ultimo disco, Supereroe. L’album trattava di ragazzi di provincia ed era ispirato a vita e storia del rapper. Dopo quasi 2 anni Emis Killa torna sulla scena e dà il via libera al nuovo progetto, una collaborazione partita da un legame di amicizia e di stima reciproca indissolubile col suo compagno di viaggio Jake La Furia.



In due momenti storici separati hanno fatto la storia del rap italiano e milanese, ed ora hanno pronta una nuova collaborazione. “Quando mi avvicinai al rap italiano ero solo un ragazzino, pieno di conflitti interiori, di sogni, e di talento, anche se allora non lo sapevo ancora.” Queste le parole di Emis su Instagram, le quali precedono l’annuncio del progetto.

Il rapper milanese si sofferma molto sul passato affermando che le sue ispirazioni erano i rapper della sua città, i quali gli hanno insegnato i valori del rapper. Li vedeva con gli occhi di un fratello, soprattutto per quanto riguarda Jake, che lo motivò ad avvicinarsi al suo mondo; si rivelerà poi la scelta giusta.





Gabriele Paolo Noschese, Ultimenotizieflash.com