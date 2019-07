Elena Santarelli: “Il dolore mi ha prosciugata”

Appena un personaggio famoso condivide una sua immagine in costume o, comunque, senza troppi abiti addosso, nel 90% dei casi nei commenti si trova sempre qualche utente che ne commenta la forma fisica, spesso in maniera poco delicata.

Lo sa bene Elena Santarelli, spesso presa di mira per la sua presunta eccessiva magrezza, che anche questa estate deve fare i conti con il fenomeno del body shaming. Non è la prima volta che la showgirl viene attaccata dai soliti leoni da tastiera. Il suo profilo viene ripetutamente preso di mira da commenti negativi e spesso offensivi, che in più di un’occasione hanno preso di mira anche la malattia del figlio.

Ultimamente gli utenti si sono concentrati sul fisico di Elena Santarelli. La donna ha sempre avuto un corpo esile e longilineo, molto slanciato tipico degli sportivi. La sana alimentazione e l’attività fisica sono un vero mantra per la Santarelli, che anche dopo i parti è riuscita a tornare in forma rapidamente, senza ossessioni. Gli ultimi anni sono stati molto complicati per lei e per la sua famiglia a causa del brutto male che ha colpito il primogenito Giacomo.

Elena Santarelli ha trascorso lunghi mesi negli ospedali per curare il piccolo, senza contare lo stress fisico e mentale a cui è stata sottoposta nel veder il suo bambino combattere contro un male così aggressivo. Per fortuna l’incubo è ormai alle spalle e la famiglia di Bernardo Corradi ed Elena Santarelli può godersi l’estate. In qualche modo, il fisico di Elena Santarelli ha risentito del lungo periodo di forte stress, che l’ha portata a perdere qualche chilo. Una situazione fisiologica naturale ma nulla di eccessivo per la showgirl, che però deve quotidianamente leggere sul suo profilo i commenti di chi le fa notare la presunta eccessiva magrezza. Da qualche tempo la moglie di Corradi ha deciso di non lasciar correre ma di rispondere ad alcuni dei commenti sul suo profilo, mettendo a tacere le accuse.

All’ennesimo utente che ne ha sottolineato la forma fisica, la Santarelli ha sbottato: “Tesoro se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata. Non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36. Le mie origini sono romagnole. Non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, però se volete lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare poi se volete pensare altro siete liberi. La mente viaggia.”

E ancora, sotto un altro commento, ha specificato al meglio la situazione della sua famiglia: “Ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre del 2017, a mio figlio Giacomo hanno diagnosticato un tumore cerebrale. Pochissimi mesi fa ha finito la chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri. Il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugato. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo. Pur mangiando non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata.”

