Stasera andrà in onda su Rai1 alle 21.25 la commedia “Amiche da morire”, diretta da Giorgia Farina, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni. In un’isola del sud Italia, tre donne vivono nella reciproca diffidenza, per ragioni di costume e carattere. Delle esigenze inattese creeranno l’occasione per la formazione di un’amicizia solida e vitale che le porterà a vincere sui pregiudizi del paese.