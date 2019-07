Rai Cultura ricorda Ilaria Occhini

Rai Cultura rende omaggio all’attrice Ilaria Occhini, scomparsa sabato a Roma, riproponendo il dramma di Anton Cechov “Il gabbiano” – in onda lunedì 22 luglio alle 18.40, e in replica martedì 23 luglio alle 10.00 su Rai5 – nella messa in scena di Orazio Costa Giovangigli, del 1969, che l’ha vista tra i protagonisti, con Anna Proclemer, Gabriele Lavia, Gianrico Tedeschi e Giancarlo Sbragia. Il dramma, tra le opere teatrali più rappresentate, si svolge in una tenuta estiva, proprietà di Sorin, un ex impiegato statale di salute cagionevole, Sorin è il fratello della famosa attrice Arkadina, che è appena giunta nella tenuta con il suo amante, Trigorin, un noto scrittore, per una breve vacanza. Il figlio Konstantin, desiderando la bella Nina, la sua vicina che sogna il teatro e la gloria, decide di scrivere drammi allo scopo di attirarsi le sue grazie e di diventare famoso come scrittore. Ma quando prova a rappresentare una sua opera, sua madre Arkadina fa fallire la rappresentazione deridendolo e riducendo il giovane al mutismo. Testimone di questo fallimento, Nina si allontana da Kostia e si infatua di Trigorin, che seguirà a Mosca. Diventata attrice, conoscerà tuttavia amarezze e delusioni. Abbandonata da Trigorin, continuerà a rifiutarsi a Konstantin, che finirà per suicidarsi.