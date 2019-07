Avengers nella storia: dopo dieci anni scalza Avatar dal trono degli incassi

Endgame è il più grande film di tutti i tempi, nel mondo ha raccolto quasi due miliardi di dollari

Ci sono voluti dieci anni ma alla fine, grazie anche ad un lavoro di strategia della Disney, Avatar ha perso la vetta di campione del box office: è stato detronizzato oggi da Avengers: Endgame per diventare il più grande film di tutti i tempi. Gli incassi di questo weekend infatti basteranno per scavalcare il totale di 2.7897 miliardi di dollari portati a casa dal capolavoro di fantascienza di James Cameron. Ad annunciarlo è stato il presidente della Marvel Kevin Feige durante il Comic-Con a San Diego. Avengers: Endgame ha accumulato 853 milioni di dollari al botteghino nazionale, diventando il secondo film di maggior incasso in Nord America dietro Star Wars: Il risveglio della forza (936 milioni). A livello internazionale, ha raccolto un importante cifra di 1,9 miliardi, di cui in Cina (629 milioni), Regno Unito (114 milioni), Corea del Sud (105 milioni), Brasile (85 milioni) e Messico (77 milioni). La Disney, sempre determinata a raggiungere la gloria del botteghino, ha ripubblicato Avengers: Endgame nei cinema il mese scorso con riprese aggiuntive nel tentativo di battere Avatar, e l’operazione ha avuto successo.

lastampa.it