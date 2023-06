Un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap in onda su Canale 5

“Terra Amara” racconta la storia dell’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. “Terra amara”, è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

“Terra amara”, le trame della settimana dal 26 al 30 giugno

Hunkar convince Demir a ritirare le accuse contro Zuleyha così che lei possa uscire di prigione e rivedere i propri figli.

Intanto, Behice consegna a Mujgan una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Mujgan minaccia Zuleyha con la pistola: per evitare la prigione, vuole che la sua rivale si impicchi da sola, ma lei si rifiuta e cerca di disarmarla.

Infine, Mujgan spara a Zuleyha, che viene portata in gravi condizioni in ospedale. Demir, pentito di tutto il male fatto a Zuleyha, le promette di restituirle i figli.