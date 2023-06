Taylor Swift annuncia concerto a Milano San Siro nel 2024, unica data del tour in Italia

L’Eras Tour di Taylor Swift arriverà in Italia. Lo annuncia ufficialmente la popstar americana, pubblicando sui propri canali social le date del tour europeo del 2024, che partirà il 9 maggio da Parigi per chiudersi il 17 agosto a Londra. L’unica data nel nostro Paese sarà quella di Milano, prevista per il 13 luglio 2024

L’Eras Tour di Taylor Swift arriverà in Italia. Lo annuncia ufficialmente la popstar americana, pubblicando sui propri canali social le date del tour europeo del 2024, che partirà il 9 maggio da Parigi per chiudersi il 17 agosto a Londra. L’unica data nel nostro Paese sarà quella di Milano, prevista per il 13 luglio 2024.

Dal momento che la velocità con cui i biglietti dei concerti di Swift sono andati a ruba negli Stati Uniti, gli organizzatori della data italiana consigliano di registrarsi nella pagina dedicata al concerto di Taylor Swift sul sito di TicketOne. La registrazione è già possibile, e lo sarà fino a venerdì 23 giugno alle ore 23:59.

L’ERAS TOUR RIPORTA TAYLOR SWIFT DAL VIVO DOPO CINQUE ANNI DI ASSENZA DAI LIVE

Dopo 5 anni di assenza dai live, la popstar tra le più amate del globo terraqueo torna sul palco con uno spettacolo di oltre tre ore che racconta le diverse fasi della sua carriera.

L’Eras Tour ha preso il via il 17 marzo 2023 da Glendale, in Arizona. Per capire la portata storica di questa tournée, basti pensare che la città di Glendale per l’occasione ha cambiato il suo nome in Swift City. La data finale del tour statunitense è fissata per il 5 agosto, a Los Angeles.