Nicolas Cage nei panni di Superman sulla cover di Batman/Superman: World’s Finest #19

A fine maggio il regista Andy Muschietti aveva svelato la presenza di Nicolas Cage nel ruolo di Superman nel film The Flash. L’account Instagram della DC ha ora rilanciato la cover del fumetto Batman/Superman: World’s Finest #19, distribuita in anteprima da Rolling Stone, con protagonista l’attore.

NICOLAS CAGE È SUPERMAN

Per molti anni i fan di Superman si sono domandati come sarebbe stata l’interpretazione di Nicolas Cage nel film su Superman di Tim Burton che però non ha mai visto la luce. Per questo motivo la notizia del coinvolgimento dell’attore nella pellicola The Flash ha immediatamente entusiasmato il pubblico.

La DC ha ora rilanciato l’immagine della copertina disegnata da Dan Mora per il fumetto Batman/Superman: World’s Finest #19 in cui troviamo l’attore in versione disegnata proprio nei panni del supereroe, sul petto la lettera ’N’ invece dell’iconica ’S’. All’interno della Batcaverna presenti anche Superman e Batman.

The Flash, attualmente nelle sale cinematografiche, vede Ezra Miller interpretare Barry Allen, al suo fianco Sasha Calle, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Michael Keaton, Ron Livingston, Michael Shannon e Antje Traue.

Alla vigilia dell’uscita, il regista aveva anticipato la presenza di Nicolas Cage al magazine Esquire Middle East: “Nicolas è stato assolutamente straordinario. Nonostante il ruolo sia stato un cameo, si è dato completamente”.