Katy Perry supera Lady Gaga: è la cantante con più singoli certificati disco di diamante

Katy Perry è diventata la prima cantante con quattro singoli in grado di vendere più dieci milioni di copie soltanto in America

Negli anni i ‘katycats’ e i ‘little monsters’, questi i nomi dei fan di Katy Perry e Lady Gaga, si sono sfidati in classifica, impossibile non ricordare il duello tra Roar e Applause, usciti entrambi il 12 agosto 2013 e protagonisti di una sfida per la conquista della Billboard Hot 100. Le due cantanti, amiche fuori dal palco visti i messaggi di affetto, hanno ora scritto un nuovo capitolo di questa battagla che in realtà non ha fatto altro che confermare la loro uguale e costante importanza nel mondo discografico. Infatti, Katy Perry ha recentemente superato Lady Gaga per il numerosi di singoli certificati con il disco di diamante negli Stati Uniti d’America.

KATY PERRY CONQUISTA UN PRIMATO MONDIALE

Entrambe le popstar hanno debuttato alla fine del primo decennio del terzo millennio affermandosi velocemente come regine del mondo del pop e non solo. Katy Perry ha ora conquistato un nuovo primato mondiale, precedentemente detenuto a pari merito con Lady Gaga.

La voce di Teenage Dream è divenuta la prima artista femminile ad avere quattro singoli certificati con il disco di diamante, ovvero in grado di vendere più di dieci milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America. Il primato è giunto grazie al brano California Gurls con Snoop Dogg.

Al momento i singoli di maggior successo di Katy Perry risultano essere Firework, Dark Horse con Juice J e Roar, le cui vendite sono rispettivamente arrivate a dodici, undici e dieci milioni di copie.

Dall’altro lato troviamo Lady Gaga con tre brani certificati con il disco di diamante: Poker Face con dieci milioni di copie e Bad Romance e Just Dance a quota undici.