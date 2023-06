In Rai tanti addii e un grande ritorno: Caterina Balivo torna con “La Volta Buona”

(di Federica Zito) Il prossimo 7 luglio uscirà ufficialmente la presentazione dei palinsesti Rai e dopo gli addii di quest’anno, che hanno creato non poche polemiche, si annuncia un grande ritorno, quello di Caterina Balivo.

La conduttrice per anni al timone di “Detto Fatto” e altri programmi Rai come “Festa Italiana” e “Viene da Me”, nel 2022 passa a La7 con “Lingo-Parole in gioco”, è pronta a tornare dove ha mosso i suoi primi passi.

“La Volta Buona” è il titolo del nuovo programma che partirà a settembre e dovrebbe andare in onda le prime ore del pomeriggio subito dopo il Tg1, si tratterebbe di un talk show, format conosciuto dalla Balivo. Il programma sostituirà l’uscente “Oggi è un Altro Giorno” con Serena Bortone.

Ad oggi ancora non ci sono conferme nè dall’emittente e nè dalla stessa Balivo che per ora si gode le sue vacanze da sogno con la sua famiglia.

