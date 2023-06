Coldplay, Chris Martin alla scoperta di Napoli: da Pompei al lungomare con Dakota Johnson

Il cantante, nell’attesa di esibirsi con la sua band allo stadio Diego Armando Maradona, si è concesso un tour tra Napoli e dintorni con la compagna

Mercoledì 21 giugno e giovedì 22 giugno, la nota band dei Coldplay sarà allo stadio Diego Armando Maradona per le due tappe napoletane del Music of the Spheres World Tour. Nell’attesa dei due concerti, Chris Martin, frontman dei Coldplay, ne ha approfittato per visitare Napoli e dintorni insieme alla fidanzata, la nota attrice statunitense Dakota Johnson, e il figlio Moses, avuto con l’ex moglie Gwyneth Paltrow. Dopo una passeggiata sul lungomare, con annessa pizza da Gino Sorbillo, Chris Martin, nel pomeriggio di lunedì 19 giugno, si è concesso anche una visita a sorpresa agli Scavi di Pompei, sito archeologico tra i più famosi ed importanti al mondo.

CHRIS MARTIN E DAKOTA JOHNSON SUL LUNGOMARE DI NAPOLI

In attesa di esibirsi nel capoluogo partenopeo mercoledì 21 giugno e giovedì 22 giugno, il leader dei Coldplay Chris Martin, con la compagna Dakota Johnson e il figlio Moses, si è concesso un tour in incognito tra Napoli e dintorni. Dopo una passeggiata sul lungomare, i tre si sono gustati una pizza nel ristorante di Gino Sorbillo, dove Chris Martin è stato accolto con una pizza dedicata alla band britannica. La pizza, aveva infatti la scritta “Coldplay” realizzata con la mozzarella su una base rossa. Dopo la cena, Chris Martin ha proseguito la passeggiata dal ristorante di Gino Sorbillo fino a Castel dell’Ovo: nascosto tra la folla e coperto da un originale cappello, il frontman dei Coldplay è stato comunque riconosciuto e ripreso in un video, diventato poi virale.

LA VISITA AGLI SCAVI DI POMPEI

Il cantautore inglese, leader di una delle band più famose al mondo, nel pomeriggio di lunedì 19 giugno, si è concesso anche una visita a sorpresa agli Scavi di Pompei, nonché sito archeologico tra i più famosi e visitati al mondo. Nella sua visita al Parco Archeologico di Pompei, Chris Martin è stato accompagnato, ancora una volta, dal figlio Moses e dalla compagna Dakota Johnson. È possibile che Chris Martin, con la sua escursione, ne abbia approfittato per visitare e rendere omaggio al luogo in cui la band britannica dei Pink Floyd si esibì in uno storico concerto nel 1972. Ma non è escluso che la visita sia stata dettata anche dagli stessi interessi di Chris Martin che, dopo le scuole superiori, ha infatti frequentato l’University College of London, dove si è laureato a pieni voti in Lettere Antiche. In ogni caso, Chris Martin ci ha tenuto ad arrivare nella città di Napoli con tutto l’anticipo necessario per concedersi qualche giorno di relax tra il lungomare, la città e gli Scavi di Pompei.

Ora, per i Coldplay, è il momento di infiammare il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona che, per le due serate di concerti, ha già fatto registrare il tutto esaurito.