Benjamin Mascolo: “Non mi sono lavato per un mese, volevo annullarmi”

In occasione del 30esimo compleanno, il cantante ha rivelato di aver attraversato un periodo buio

Benjamin Mascolo, ex metà del duo Benji e Fede ed ex fidanzato di Bella Thorne (con cui ha rotto per colpa di Onlyfans), in occasione dei 30 anni ha voluto fare un bilancio della sua esistenza con i follower.

Il cantante non ha nascosto nulla e ha raccontato senza filtri il momento in cui ha toccato il fondo. “Mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni, volevo annullarmi” ha scritto vicino a uno scatto di lui in una vasca da bagno.

“Mi sono avvicinato troppo alla parte più buia di me”

Nel futuro di Mascolo potrebbe esserci una reunion con Federico Rossi, per riformare Benji & Fede, ma per il momento è concentrato a riprendere in mano la sua vita dopo un periodo terribile. “Oggi sono 30 anni. E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci. Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire”, ha scritto il cantante sui social.

“Desideravo autodistruggermi”

Benjamin Mascolo ha spiegato di essere recentemente caduto in una spirale autodistruttiva, provando un piacere tossico nell’isolarsi e nell’annullarsi: “Ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni”.

“Non vergognatevi di chiedere aiuto”

“Quando ricevevo un messaggio da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna e subito dopo un piacere tossico. Stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere” ha spiegato. Grazie agli affetti più stretti, però, è riuscito a uscirne: “I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso. Non sarò mai abbastanza grato a chi mi ha teso una mano, a chi mi ha fatto capire che non c’è vergogna nell’ammettere di avere bisogno di aiuto”.

L’appello ai follower

Dopo aver superato il momento buio, ora Benjamin spera di poter aiutare con il suo esempio altri che stanno soffrendo: “L’unica cosa che desidero è augurare a chi vive un momento del genere tanto coraggio. È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate. Se anche solo una persona leggendo queste parole si dovesse sentire meno sola o trovare le forze di riprovarci sarebbe per me il regalo più grande. Ci spero davvero”.