Sfera Ebbasta è diventato papà: è nato Gabriel

È nato il primo figlio di Sfera Ebbasta e Angelina. Il rapper è diventato papà oggi e dopo qualche ore trascorsa in intimità è comparso sui social, presentando il nuovo arrivato in famiglia.

L’annuncio è arrivato su Instagram, dove il rapper ha pubblicato una foto in cui tiene stretto a sé il bebè. Il nome del figlio di Sfera Ebbasta è Gabriel, la coppia lo aveva annunciato già tempo fa. In un momento storico in cui non è più automatica l’assegnazione del cognome del padre ai bimbi appena nati, la coppia ha voluto dare al bambino il doppio cognome, il piccolo si chiama Gabriel Boschetti Fiol: ha preso il cognome del padre – Boschetti – e quello della madre – Fiol.

Il cantante e la compagna sono insieme da circa quattro anni e si sono consociuti sui social: lei era una sua grandissima fan ed è bastato una reazione ad una storia a far nascere il loro amore. Sfera Ebbasta ha sempre sognato di diventare padre prima dei 30 anni, e così è stato.

Questa le dedica del neo papà sotto la foto con suo figlio: “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”. Mamma Angelina invece ha scritto questo: “Al piccolo bimbo che mi ha reso madre: ti amerò per sempre. Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol. Sei il più bello che abbia mai visto”.