Percy Jackson, tre aggiunte al cast

Dior Goodjohn, Olivea Morton e Charlie Bushnell sono stati scritturati per l’attesa serie tv targata Disney+. Le riprese sono iniziate a Vancouver

La serie live action di Disney+, Percy Jackson, non smette di incuriosire gli appassionati del genere. Dopo le prime news, sono stati ufficializzati ora i nomi di altri tre attori che entrano a fare parte del cast. I giovani Dior Goodjohn, Olivea Morton e Charlie Bushnell si sono aggiunti alla crew rispettivamente nei panni di Clarisse La Rue, Nancy Bobofit e Luke Castellan. Mentre Goodjohn e Bushnell compariranno in ruoli ricorrenti, la Morton sarà invece una guest star. I tre attori si uniscono a Walker Scobell, il protagonista Percy, e ai co-protagonisti Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries. Inoltre, secondo alcune fonti del magazine Variety, Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp appariranno come personaggi ricorrenti.

PERCY JACKSON, I NUOVI RUOLI APPENA SVELATI

Scopriamo insieme quale sarà la parte di ognuno dei tre attori che si sono aggiunti al cast di Percy Jackson.

Clarisse La Rue è la figlia di Ares, il Dio della Guerra. È una combattente forte e competitiva, che non permette a nulla di ostacolarla, ma è anche un’amica fedele. Clarisse intimidisce il prepotente Percy. Dior Goodjohn è apparsa recentemente nel reboot Segni particolari: Genio, su HBO Max. Inoltre, ha fatto parte del cast di Glee, A casa di Raven e Hai paura del buio?

Nancy Bobofit è rumorosa e ostinata. Nancy prova un piacere particolare nel prendere in giro Percy e non le manda a dire a nessuno.

Luke Castellan è il consigliere della capanna di Hermes, nonché il ragazzo più cool della zona. Il giovane Luke si trova più a suo agio sulla tavola da surf che dentro a un’armatura greca. Nonostante questo è lo spadaccino migliore in circolazione.

LA TRAMA DI PERCY JACKSON

Lo show si basa sulla serie di libri omonimi scritti da Rick Riordan. In particolare, la serie tv racconta l’incredibile storia di Percy Jackson, un moderno semidio di 12 anni. Mentre cerca di prendere confidenza con i suoi poteri soprannaturali, Zeus, il Dio del Cielo e del Tuono, lo accusa di avergli rubato la folgore. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy intraprende l’avventura di una vita per ritrovare il prezioso oggetto e riportare l’ordine nell’Olimpo.

La produzione è già iniziata a Vancouver, mentre Jon Steinberg e Rick Riordan stanno scrivendo la puntata pilota, la cui regia è affidata a James Bobin.